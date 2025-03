VN-mensenrechtenchef wil dat doden burgers in Syrië direct stopt

GENÈVE (ANP) - Volker Türk, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, heeft na de geweldsuitbarsting in Syrië opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met het doden van burgers. Hij spreekt van "extreem verontrustende berichten over moorden op hele families". Türk wil dat de daders daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

Het geweld begon met een aanval door aanhangers van de verdreven dictator Bashar al-Assad, maar daarna lijken pro-regeringstroepen wraak te hebben genomen. Honderden burgers van de alawieten, de religieuze minderheid van Assad, zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gedood.

"Er zijn berichten over standrechtelijke executies op sektarische basis", schrijft Türk in een verklaring. Volgens hem zijn niet alle daders te identificeren, maar zijn in elk geval executies uitgevoerd door veiligheidstroepen van de regering en groeperingen die daarmee banden hebben.