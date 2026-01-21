PVV-fractieleider in senaat: we blijven achter Wilders staan

DEN HAAG (ANP) - De senatoren van de PVV blijven loyaal aan de partij. Over die vraag heeft fractieleider Alexander van Hattem na het vertrek van zeven Tweede Kamerleden ook "geen seconde twijfel" gehad. "We blijven gewoon vierkant achter Geert staan", zegt hij na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het Eerste Kamerlid levert verder geen commentaar op het vertrek van de Kamerleden en de hervormingen die zij eisen, zoals het democratiseren van de PVV. "Het is natuurlijk nooit leuk, maar het is wat het is", aldus Van Hattem.