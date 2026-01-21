Schoof hoopt dat Groenland-ruzie op misverstand berust

Premier Dick Schoof hoopt dat de hoogopgelopen ruzie tussen de Verenigde Staten en Europa over Groenland berust op een misverstand. De Amerikaanse president Donald Trump zou de Europese verkenningsmissie naar het eiland volgens meerdere media per abuis hebben opgevat als bedoeld om Groenland tegen de VS te verdedigen.

Schoof is op het World Economic Forum in Davos en hoort het "sommige mensen daar ook zeggen", dat miscommunicatie Trump zou hebben aangezet om Nederland en andere deelnemers aan de verkenning strafheffingen op te leggen. Schoof heeft Trump niet gesproken en durft "het nog niet te zeggen. Maar laten we hopen dat er misschien toch een misverstand in het spel is", zegt hij tegen het ANP.

De Amerikaanse wens Groenland in te lijven en het Europese verzet daartegen dreigen ondertussen Oekraïne weg te drukken, ziet Schoof. "Het is belangrijk om deze discussie zo snel mogelijk goed af te ronden, want de focus moet weer op Oekraïne. En ook daar hebben we de Amerikanen gewoon keihard nodig."