PVV staat onder voorwaarden open voor meer geld voor Defensie

DEN HAAG (ANP) - De PVV staat volgens Geert Wilders open voor extra geld voor Defensie tijdens het overleg bij de voorjaarsnota. Maar alleen als er veel geld vrijkomt om lasten van burgers te verlichten. "Ik zeg niet bijvoorbeeld nee tegen meer uitgaven voor Defensie in Nederland, maar dan moet er wel degelijk ook een heel groot bedrag beschikbaar komen voor de mensen thuis, want nogmaals daar gaat het over", zei Wilders dinsdag. Naar dat laatste moeten dan volgens hem ook "miljarden" gaan.

De coalitiepartijen onderhandelen de komende weken over de voorjaarsnota, een actualisatie van de lopende begroting waarbij ook al wordt gekeken naar uitgaven voor de komende jaren. De Amerikanen willen dat Europa veel meer geld uitgeeft aan zijn eigen veiligheid. Volgens NAVO-topman Mark Rutte moet de norm voor defensie-uitgaven omhoog van 2 procent naar mogelijk ruim 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).