PVV'er Wilders wil meeregeren, sluit geen partijen uit

DEN HAAG (ANP) - PVV wil deel uitmaken van de regering, herhaalde partijleider Geert Wilders woensdag na afloop van zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees. Daarbij sluit hij geen partijen uit. "We kijken of het mogelijk is om stevig asiel- en migratiebeleid te voeren, dat is ons criterium."

De PVV is door de meeste partijen uitgesloten als samenwerkingspartner. Daar legt Wilders zich niet bij neer: "Ik denk dat wij een plek aan tafel verdienen." PVV heeft deze verkiezingen, net als D66, 26 zetels behaald. "We hebben weliswaar zetels verloren, maar we zijn nog steeds een grote partij." De PVV-leider wil geen voorkeur uitspreken over een combinatie van partijen om mee samen te werken.

Een rol als gedoogpartner ziet Wilders niet zitten. Als de partij geen deel uitmaakt van een nieuwe regering, "zullen we ons als oppositiepartij opstellen".