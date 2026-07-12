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Qatar meldt gewonden na Iraanse aanvallen

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 9:34
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DOHA (ANP/RTR) - In Qatar zijn drie gewonden gevallen door neervallende scherven na Iraanse aanvallen, meldt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de slachtoffers is een kind.
Iran begon luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in de regio, nadat de Verenigde Staten nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Onder meer Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten meldden dat ze drones en raketten hadden onderschept.
De krijgsmacht in Koeweit meldde zondagochtend bezig te zijn met het afslaan van een aanval. In Jordanië kwamen drie Iraanse raketten neer. Daarbij vielen geen slachtoffers, maar is wel enige materiële schade ontstaan, aldus de krijgsmacht. In Bahrein ging het luchtalarm af. Ook werden vanuit Iran aanvallen gemeld op Oman.
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