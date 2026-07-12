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Nachtopvang Pekela sinds vertrek Rode Kruis niet meer gebruikt

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 9:49
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TER APEL (ANP) - De nachtopvang in het Groningse Nieuwe Pekela is niet meer gebruikt sinds het Rode Kruis is gestopt met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis is in de nacht van vrijdag op zaterdag niemand naar de opvang gebracht en ook zaterdagavond zijn er geen bussen vertrokken, zag een ANP-verslaggever.
In de nacht van donderdag op vrijdag werden nog 58 asielzoekers naar Nieuwe Pekela gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen op het voorterrein, maar is daar vrijdag gestopt met de hulpverlening na diverse incidenten. Ook 's nachts was de hulporganisatie aanwezig in de opvang. Wat het besluit om te stoppen precies betekent voor de nachtopvang is nog onduidelijk.
Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde zei zaterdag in NRC dat er dit weekend 150 extra plekken zijn gerealiseerd in de noodopvang. Gevraagd of het gaat om de noodopvang bij het aanmeldcentrum, verwijst een woordvoerder van de gemeente naar het COA. Het COA verwijst door naar het ministerie, dat zegt maandag met een reactie te komen.
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