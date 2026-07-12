Amerikaanse senator Lindsey Graham (71) overleden

De Amerikaanse senator Lindsey Graham (71) is zaterdagavond overleden na een korte en plotselinge ziekte. De Republikein en bondgenoot van president Donald Trump vertegenwoordigde sinds 2003 de staat South Carolina en zat eerder in het Huis van Afgevaardigden.

Het overlijden is zondag bekendgemaakt door het kantoor van de politicus. "De familie van senator Graham waardeert alle gebeden in deze periode en vraagt om privacy tijdens deze bijzonder moeilijke tijd", staat verder in de korte verklaring.

Volgens NBC News rukten hulpdiensten zaterdagavond uit na een melding van een hartstilstand bij de woning van Graham. De Amerikaanse nieuwszender omschrijft hem als "een van de bekendste leden van de Senaat en een belangrijke stem binnen de Republikeinse Partij op het gebied van defensie en internationale betrekkingen".

Graham bracht deze week nog een bezoek aan Oekraïne, waar hij een ontmoeting had met president Volodymyr Zelensky.