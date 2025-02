Qatar: nog geen duidelijk plan voor onderhandelingen bestand Gaza

DOHA (ANP/AFP/RTR) - De premier van Qatar heeft Israël en Hamas opgeroepen de onderhandelingen te starten over de tweede fase van het bestand in Gaza. Mohammed bin Abdulrahman al-Thani verklaarde dat er nu nog geen duidelijk plan ligt over wanneer de volgende overlegronde zal plaatsvinden. Hij zegt dat wordt overlegd met Israël en Hamas en sprak de hoop uit dat "in de komende dagen" vooruitgang wordt geboekt.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is de komende dagen in de Verenigde Staten en spreekt dan ook met Midden-Oostengezant Steve Witkoff. Ze spraken elkaar zaterdag al telefonisch. Het kantoor van Netanyahu heeft aangegeven dat de Amerikaan Witkoff gaat overleggen met Qatar en Egypte, twee landen die een belangrijke rol spelen als bemiddelaars. Daarna gaat hij met Netanyahu in gesprek over "stappen om de onderhandelingen te bevorderen, waaronder data voor het vertrek van delegaties voor gesprekken".

Israël en Hamas zijn het vorige maand eens geworden over een bestand. Dat bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste 42 dagen duurt. In die periode wordt niet meer gevochten en komen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen vrij. Wat daarna gebeurt, moet nog uitgewerkt worden. Het is de bedoeling dat meer mensen vrijkomen en dat Israëlische militairen worden teruggetrokken. Ook moet nog worden gesproken over een meer permanent einde van de oorlog.

In de afspraken staat dat vanaf dag zestien onderhandeld moet worden over de invulling van de tweede fase. Dat is maandag.