Het gaat veel beter met de wereld dan je denkt, maar er gaan ook iedere dag 16000 kinderen onnodig dood

Media hebben een eigenaardigheid. Ze schrijven over dingen die niet goed gaan. Bromfietser verongelukt is nieuws, man op bromfiets komt veilig aan is geen nieuws. Vandaar dat veel goed nieuws, ook heel erg goed nieuws, nooit in de krant staat. Econoom Max Roser is hoogleraar in Oxford, maar daarnaast is hij de drijvende kracht achter een site waar wordt bijgehouden wat er allemaal gebeurt in de wereld. Our World in data.

Op die site kun je zien dat heel veel dingen veel beter gaan dan vroeger en vermoedelijk ook beter dan je denkt.

Afname van extreme armoede: Wereldwijd is het percentage mensen dat in extreme armoede leeft de afgelopen decennia sterk afgenomen, mede dankzij economische groei en internationale hulp. Toenemende toegang tot onderwijs: Meer kinderen, vooral meisjes, krijgen wereldwijd toegang tot onderwijs, wat bijdraagt aan betere kansen en economische vooruitgang. Verbeteringen in gezondheidszorg: Er zijn grote successen geboekt in het bestrijden van ziekten zoals malaria, HIV/AIDS en polio. Ook is de levensverwachting wereldwijd gestegen. Groei van duurzame energie: Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie groeit snel, wat helpt bij de strijd tegen klimaatverandering. Technologische vooruitgang: Innovaties zoals kunstmatige intelligentie en medische technologie verbeteren levenskwaliteit en bieden oplossingen voor complexe problemen. Groeiende aandacht voor gelijkheid: Er is meer bewustzijn en actie rondom sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid en mensenrechten.

Maar er is ook nog altijd veel ellende. Professor Roser: “Extreme armoede – zoals de VN die definiëren (geen toegang tot basisbehoeften zoals voedsel, water, sanitair en onderdak, red.) – is de jongste decennia zowel in relatieve als in absolute termen afgenomen. Hoe je het ook bekijkt, de voorbije dertig jaar kenden we de snelste daling in de geschiedenis van de mens. Het aantal mensen in extreme armoede is de jongste twintig jaar afgenomen met gemiddeld 140.000 per dag." Maar die zijn wel echt heel erg arm. "Die globale armoede is een van de grootste problemen van dit moment. En er is veel te weinig aandacht voor. De ernst van globale armoede wordt nog altijd zwaar onderschat. Vooral wie leeft met minder dan 2 dollar per dag, heeft vooruitgang nodig.”

"De kindersterfte bedroeg lang meer dan 50 procent, waar die kinderen ook geboren werden: Rusland, het oude Rome, bij jagers-verzamelaars. In alle mogelijke culturen ging de helft van de kinderen dood. Vandaag niet meer, dat is een gigantische positieve verandering waar je wel optimistisch van kunt worden.”

Maar dat neemt niet weg dat het leed groot is. Hier maken we ons (terecht) druk als er een kind wordt doodgestoken. Maar en van de niet uitzonderlijke, maar dagelijkse gebeurtenissen is de dood van 16.000 kinderen. Dat haalt de krant niet