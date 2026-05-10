Qatar: vrachtschip voor de kust aangevallen door drone

DOHA (ANP/AFP) - Qatar meldt dat zondagochtend een vrachtschip voor zijn kust is aangevallen door een drone. Er ontstond een kleine brand, die inmiddels is geblust. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Het ministerie van Defensie meldde dat het incident plaatsvond in de territoriale wateren van Qatar, ten noordoosten van de haven van Mesaieed. Het vaartuig uit Abu Dhabi kon zijn reis naar Mesaieed voortzetten.

Het land veroordeelt het geweld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een "ernstige escalatie" die de veiligheid van het scheepvaartverkeer in de regio bedreigt.