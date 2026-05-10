26 aanhoudingen bij uit de hand gelopen asielprotest Apeldoorn

door anp
zondag, 10 mei 2026 om 13:46
APELDOORN (ANP) - De politie heeft in totaal 26 mensen aangehouden bij een protest tegen noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn. Betogers bekogelden zaterdagavond onder meer de politie met vuurwerk, hinderden het verkeer en belaagden een voertuig, somt de politie op. Een 58-jarige man uit Apeldoorn werd opgepakt voor mishandeling van een boa van de gemeente.
"Deze boa hield hier lichte verwondingen aan over", liet de politie zondag weten. Toen de situatie in de loop van de avond uit de hand liep, werd de mobiele eenheid ingezet.
"Zowel politie als gemeente hechten grote waarde aan het demonstratierecht", benadrukt de politie. Die zette naar eigen zeggen in op contact maken en de-escaleren, maar dat hielp dus niet. "Helaas sloeg de situatie in de loop van de avond toch om."
Apeldoorn wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Vrijdag werden bij een protest tegen dat plan ook al zes mensen aangehouden die volgens de politie over de schreef waren gegaan.
