Pro-Palestijnse demonstranten blokkeren weg op slotdag Vuelta

Sport
door anp
zondag, 14 september 2025 om 18:29
bijgewerkt om zondag, 14 september 2025 om 18:49
De Vuelta wordt ook op de slotdag gehinderd door pro-Palestijnse demonstranten. Op iets minder dan 60 kilometer voor de finish blokkeerden actievoerders de weg en werd het peloton tot stilstand gebracht.
De Spaanse rittenkoers is al meerdere keren gehinderd door demonstranten, die zich vooral richten tegen de aanwezigheid van wielerploeg Israel - Premier Tech in het peloton. De elfde etappe in het Baskische Bilbao kreeg door de actievoerders, die de finishstraat bezet hielden, uiteindelijk geen ritwinnaar. Dinsdag werd in de zestiende etappe in Galicië uit vrees voor verstoring nog voor de slotklim gefinisht. Om veiligheidsredenen werd ook de tijdrit van donderdag in Valladolid ingekort.
De protesten zijn een reactie op de gewelddaden van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen.
