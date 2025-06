Quincy Promes na uitlevering door Dubai aangekomen in Nederland

AMSTERDAM (ANP) - De door Dubai uitgeleverde profvoetballer Quincy Promes (33) is vrijdagavond aangekomen op Schiphol. Dit meldt het Openbaar Ministerie. Vorige week donderdag werd bekend dat hij was gearresteerd in Dubai. Nederland had om zijn uitlevering gevraagd.

Na de landing van het toestel reden twee witte geblindeerde busjes van de Koninklijke Marechaussee van het terrein op Schiphol-Oost af, zag een ANP-verslaggever. Hoogstwaarschijnlijk zat Promes in een van de busjes. Mensen die stonden te kijken hebben hem niet kunnen zien. Het OM had eerder al aangekondigd dat Promes bij aankomst in Nederland direct zou worden vastgezet.

Promes is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.

Kort voor zijn arrestatie gaf Promes te kennen dat hij naar Nederland wilde terugkeren om de zittingen bij te kunnen wonen, op voorwaarde dat hij niet zou worden opgepakt. Het hof wees dit verzoek af.