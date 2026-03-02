Raad kritisch over taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners

DEN HAAG (ANP) - Het plan om rechters te verbieden taakstraffen op te leggen bij geweld tegen hulpverleners, krijgt stevige kritiek van de Raad van State. Pas dit voorstel aan of dien het niet in, luidt de boodschap van de belangrijkste kabinetsadviseur aan het kabinet. Die vindt dat de bewegingsvrijheid van rechters en officieren van justitie te veel wordt ingeperkt door dit wetsvoorstel.

De Afdeling advisering benadrukt dat "geweld tegen hulpverleners en handhavers in alle gevallen onacceptabel is en dat hier hard tegen moet worden opgetreden". Maar als wordt bepaald welke straffen rechters wel en niet mogen opleggen, "moet de wetgever voldoende ruimte laten aan de rechter om in individuele gevallen maatwerk te leveren".

Rechtse partijen dringen er al langer op aan om mensen harder te straffen als ze geweld gebruiken tegen hulpverleners. Het vorige kabinet stelde in december voor om in zo'n geval alleen een taakstraf uit te delen in combinatie met een gevangenisstraf.