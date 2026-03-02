ECONOMIE
Geen groene vingers? Deze kamerplanten overleven bijna alles

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
maandag, 02 maart 2026 om 11:11
ANP-540153434
Droom je van een urban jungle, maar eindigt elke plant onder jouw hoede als een treurig hoopje gft-afval? Geen paniek. Er bestaan kamerplanten die bijna alles overleven. Plantenkenner Roos Kocken, bekend van Instagram-account @PlantwithRoos met ruim 120.000 volgers, weet precies welke je moet hebben.
Maar eerst een reality check. "Je kunt niet één lijn trekken voor al je planten, zoals ‘één keer per week water geven’. Dit heeft met allerlei verschillende dingen te maken, denk aan de luchtvochtigheid, de temperatuur, de standplaats van de plant, of bijvoorbeeld het seizoen. Kijk vooral wat in jouw situatie voor jouw planten passend is."
Oké, duidelijk. En dan nu: de overlevers.
Gatenplant
De Monstera deliciosa is niet alleen een plaatje, maar ook verrassend sterk. "Deze planten zijn prachtig en erg bijzonder”, zegt Kocken tegen RTL Wonen. “Het is leuk om te zien dat er ook gaten in de bladeren komen naarmate je plant ouder wordt. Dit kun je zelf ook stimuleren, door hem vast te maken aan een mospaal. Los van dat het een hele mooie plant is, is die ook erg makkelijk te verzorgen." Tip: eerst de aarde laten uitdrogen, dan pas water.
Vrouwentong
Ook de Sansevieria laurentii is praktisch onverwoestbaar. "Deze planten kunnen met weinig water overleven, dus geef ze ook echt niet te veel water. Het makkelijke aan de vrouwentong is dat ze in de volle zon kunnen staan, maar dat ze het ook prima vinden in een situatie met minder licht."
Drakenklimop
Zoek je een snelle groeier? Ga voor Epipremnum aureum. "Dit zijn hangplanten die vaak snel groeien." Liever zachte velvet-bladeren? Dan tipt ze de Philodendron micans.
Sierasperge
Fan van fluffy groen? De Asparagus densiflorus zal je niet teleurstellen. "Dat begint als een klein sprietje maar wordt uiteindelijk een beetje fluffy, het lijkt dan bijna op een staart van een vos."
Pannenkoekenplant
De populaire Pilea peperomioides is ideaal voor stekjesliefhebbers. "Dit is echt een leuke plant die veel mensen hebben." Bonus: hij maakt babyplantjes om uit te delen.
Palmlelie
Meer statement? Zet een Yucca elephantipes neer. "Dit is echt een plant voor mensen die planten wel leuk vinden, maar er gewoon niet heel veel moeite in willen steken." Hij slaat water op in zijn stam en kan dus tegen een stootje.
ZZ plant
Ook de Zamioculcas zamiifolia hoort in dit rijtje thuis. "Dit is zeker een plant die in deze lijst past, want het is echt een makkelijke, toegankelijke plant." Zelfs de zwarte ‘raven ZZ’ doet het prima.
Wasbloem
Lichtliefhebbers kunnen kiezen voor een Hoya carnosa: "Ook hier zijn verschillende versies van, maar eigenlijk alle varianten die in een tuincentrum te koop zijn, zijn makkelijk in de verzorging."
Geldboompje
Tot slot de Pachira aquatica. "Deze plant heeft echt een superleuk uiterlijk, is bijna overal te koop en is makkelijk in verzorging."
En gaat er tóch eentje dood? "Je moet niet meteen opgeven en denken dat je het simpelweg niet kan wanneer een plant doodgaat", besluit Kocken.
Bron: RTL Wonen

