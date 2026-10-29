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Raad Rotterdam is klaar met misstanden op opvangschip Silja

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - In de Rotterdamse raad lijkt een meerderheid te zijn om de opvang van statushouders op het schip de Silja te beëindigen. Onlangs kwamen nieuwe wantoestanden op het schip naar buiten.
Medewerkers zouden te maken hebben gehad met racisme, seksisme en intimidatie door managers op de opvanglocatie. Meldingen over integriteit en de sociale veiligheid van medewerkers op de boot bleven te lang liggen, waardoor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich onvoldoende gehoord en gezien hebben gevoeld.
"Helaas moeten we het weer over de Silja hebben", zei PRO-raadslid Stephan Leewis. "Omdat er een totaal verziekte werksfeer aan boord is. Er zijn medewerkers die zich seksistisch en racistisch gedragen. Ronduit schokkend." Hij roept het college op haast te maken met het zoeken naar nieuwe locaties voor de opvang van de 2000 mensen op de Silja.
Eerdere klachten
Wethouder Joan Nunnely (D66) zei erg geschrokken te zijn. "We waren niet op de hoogte van deze signalen voordat ze door 1Vandaag zijn onthuld. Iedereen moet zich veilig voelen op het werk. We nemen deze meldingen dan ook zeer serieus." Nunnely heeft contact opgenomen met het COA. De organisatie, verantwoordelijk voor de gang van zaken op het schip, is volgens de wethouder al een onafhankelijk feitenonderzoek gestart.
In het verleden waren er meerdere klachten over de slechte omstandigheden, slechte hygiëne en het gebrek aan privacy voor bewoners van het schip. Artsen maakten meldingen van geweld, bedreigingen en mogelijk misbruik aan boord.
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