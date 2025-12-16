ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Raad van Europa: al zeker 86.000 claims voor schade in Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 10:36
anp161225082 1
DEN HAAG (ANP) - Bij het register van de Raad van Europa voor schade geleden in Oekraïne zijn al zeker 86.000 claims binnengekomen. Dat zegt secretaris-generaal Alain Berset in Den Haag.
De Raad en afgevaardigden van deelnemende landen zijn daar bijeen voor de oprichting van een commissie die de schadeclaims moet gaan afhandelen. Ook premier Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken David van Weel zijn in Den Haag aanwezig. Onduidelijk is nog hoe de commissie eruit zal zien. Later zal ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky arriveren.
Berset noemt de oprichting van een commissie een belangrijke stap voor de toekomst en stabiliteit van Oekraïne. Een register om de individuele schadeclaims te verzamelen werd al in 2023 opgericht.
Minimaal 25 deelnemende landen moeten dinsdag tekenen om de commissie op te richten.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

Loading