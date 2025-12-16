Raad van Europa: al zeker 86.000 claims voor schade in Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Bij het register van de Raad van Europa voor schade geleden in Oekraïne zijn al zeker 86.000 claims binnengekomen. Dat zegt secretaris-generaal Alain Berset in Den Haag.

De Raad en afgevaardigden van deelnemende landen zijn daar bijeen voor de oprichting van een commissie die de schadeclaims moet gaan afhandelen. Ook premier Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken David van Weel zijn in Den Haag aanwezig. Onduidelijk is nog hoe de commissie eruit zal zien. Later zal ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky arriveren.

Berset noemt de oprichting van een commissie een belangrijke stap voor de toekomst en stabiliteit van Oekraïne. Een register om de individuele schadeclaims te verzamelen werd al in 2023 opgericht.

Minimaal 25 deelnemende landen moeten dinsdag tekenen om de commissie op te richten.