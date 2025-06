Raad van State hekelt ongelijke behandeling in huurbevriezing

DEN HAAG (ANP) - Het plan om de huren van corporatiewoningen twee jaar te bevriezen, is in strijd met het principe van gelijke behandeling. Dat schrijft de Raad van State in een advies over de wet van woonminister Mona Keijzer (BBB) die de huurbevriezing regelt. Bij mensen die in een sociale huurwoning van een particuliere verhuurder wonen, mogen de huren wel omhoog.

Bij directe of indirecte ongelijke behandeling moet de minister met een "objectieve rechtvaardiging" komen, aldus de Raad van State. Die onderbouwing ontbreekt.