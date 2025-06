Tweede arrestatiegolf in Frankrijk na onrust rond PSG-overwinning

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk heeft een tweede arrestatiegolf plaatsgevonden na de onrust rond de Champions League-overwinning van Paris Saint-Germain. Er zijn nog eens 79 mensen opgepakt, aldus de Parijse politiechef Laurent Nuñez tegen RTL Radio.

Paris Saint-Germain won zaterdag voor het eerst in de clubhistorie de Champions League, met 5-0 van Internazionale. In Parijs en daarbuiten vierden supporters de overwinning uitbundig op straat. Op sommige plekken sloef de sfeer om. Er waren onder meer brandstichtingen, vernielingen en confrontaties met de politie. Agenten in heel Frankrijk arresteerden zaterdagavond en -nacht meer dan vijfhonderd mensen.

Volgens Nuñez was er zondag een "heropleving" van de ongeregeldheden. Hij omschrijft de verdachten als "individuen met kwaadaardige bedoelingen die eigenlijk geen echte PSG-supporters waren". Een deel van de verdachten werd in de nacht opgepakt. De politiechef zegt dat de orde voor zonsopgang was hersteld.