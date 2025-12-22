ECONOMIE
Raad van State zeer kritisch over vervangen norm stikstofneerslag

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 10:35
anp221225080 1
DEN HAAG (ANP) - De Raad van State is zeer kritisch over een voorstel van demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) om de huidige norm voor stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden te vervangen door een wettelijk doel om de uitstoot te verminderen. Het natuurherstel waartoe Nederland verplicht is, kan daardoor in gevaar komen, waarschuwt de belangrijkste adviseur van het kabinet op het gebied van wetgeving in een advies.
In de wet is nu een zogenoemde kritische depositiewaarde (kdw) opgenomen. De komende jaren moet de stikstofneerslag op een steeds groter deel van de natuur onder die grenswaarde komen. De landbouw maakt hier al jaren bezwaar tegen. Boeren zouden liever zien dat er gestuurd wordt op uitstoot. Wiersma ging daar met haar wetsvoorstel in mee.
De Raad van State merkt op dat het kabinet de kdw wil vervangen door een "open geformuleerde doelstelling" om de uitstoot te verminderen. Waarborgen en concrete maatregelen om dat doel te bereiken, ontbreken in het wetsvoorstel. De raad adviseert Wiersma om het in deze vorm niet in te dienen.
