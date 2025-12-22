ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China legt voorlopige heffingen op bepaalde zuivelproducten EU op

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 10:21
anp221225078 1
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China legt voorlopige importheffingen op bepaalde zuivelproducten uit de Europese Unie op. De heffingen lopen uiteen van 21,9 tot 42,7 procent en gaan dinsdag in, aldus het Chinese ministerie van Handel. De voorlopige heffingen gaan ook gelden voor FrieslandCampina.
De heffingen worden opgelegd op verschillende kaas-, melk- en roomproducten uit de EU. China begon in augustus vorig jaar onderzoek naar Europese subsidies aan de zuivelsector. Volgens Beijing brengen die subsidies flinke schade toe aan de eigen zuivelindustrie. Het onderzoek moet in februari afgerond worden. Dan kunnen mogelijk definitieve heffingen komen.
Volgens gegevens van de Chinese douane is de EU de op een na grootste bron van zuivelproducten in China, na Nieuw-Zeeland.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

mufasa-links-en-kyra

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

Loading