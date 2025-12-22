China legt voorlopige heffingen op bepaalde zuivelproducten EU op

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China legt voorlopige importheffingen op bepaalde zuivelproducten uit de Europese Unie op. De heffingen lopen uiteen van 21,9 tot 42,7 procent en gaan dinsdag in, aldus het Chinese ministerie van Handel. De voorlopige heffingen gaan ook gelden voor FrieslandCampina.

De heffingen worden opgelegd op verschillende kaas-, melk- en roomproducten uit de EU. China begon in augustus vorig jaar onderzoek naar Europese subsidies aan de zuivelsector. Volgens Beijing brengen die subsidies flinke schade toe aan de eigen zuivelindustrie. Het onderzoek moet in februari afgerond worden. Dan kunnen mogelijk definitieve heffingen komen.

Volgens gegevens van de Chinese douane is de EU de op een na grootste bron van zuivelproducten in China, na Nieuw-Zeeland.