Raad voor Cultuur: leg artistieke vrijheid vast in de wet

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 7:52

DEN HAAG (ANP) - Artistieke vrijheid moet beschermd worden door deze in de wet vast te leggen, vindt de Raad voor Cultuur (RvC). Het adviesorgaan van de regering ontving de afgelopen jaren signalen van makers en instellingen "dat hun werk steeds vaker onderdeel is van debat", schrijft de raad in een dinsdag verschenen adviesrapport.
Zo vindt de raad dat subsidie-eisen niet mogen mengen met de inhoud van het werk van kunstenaars. De raad roept op om terughoudend te zijn met aanvullende subsidie-eisen die niets te maken hebben met artistieke en inhoudelijke kwaliteit.
Het zogeheten Thorbecke-adagium uit de 19e eeuw moet verankerd worden in de wet, aldus de RvC. Dat betekent dat de regering niet mag oordelen over wetenschap en kunst. Daarmee worden kunstenaars en hun werk beschermd.












