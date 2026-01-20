ECONOMIE
Heijmans renoveert start- en landingsbaan Eindhoven Airport

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 7:54
anp200126068 1
ROSMALEN (ANP) - Bouwconcern Heijmans gaat de start- en landingsbaan op Eindhoven Airport renoveren. De klus levert de beursgenoteerde onderneming 60 miljoen euro aan omzet op. De baan in Eindhoven wordt naast de burgerluchtvaart ook voor de militaire luchtvaart gebruikt. Het ministerie van Defensie is formeel eigenaar van de vliegbasis en daarom ook opdrachtgever.
Dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden van de klus. Volgend jaar vindt de renovatie plaats. De baan kan dan enkele maanden niet worden gebruikt. Eerder werd al bekend dat Eindhoven Airport vanaf februari volgend jaar ook bijna een half jaar dicht zal zijn.
Heijmans gaat ook een nieuwe taxibaan aanleggen. Bij de klus hoort daarnaast het vernieuwen en aanleggen van verschillende technische voorzieningen, zoals vliegveldverlichting, hoogspanningsbekabeling en afwatering. Ook krijgt Eindhoven een beter navigatiesysteem dat vliegtuigen begeleidt bij een veilige en precieze nadering en landing, zelfs bij slecht zicht.
