Raadsleden Almere geschokt door zedenverdenking tegen oud-collega

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 15:56
anp020326181 1
ALMERE (ANP) - Gemeenteraadsleden uit Almere zijn geschokt door de verdenking tegen hun 66-jarige oud-collega Jan B. Maandagochtend werd bekend dat hij ervan wordt verdacht twee kinderen, van 2 en 13 jaar, onzedelijk te hebben betast. Het 2-jarige kind zou hij hebben betast op de eerste dag dat hij als invalkracht op een Amsterdams kinderdagverblijf werkte.
Fractievoorzitters Kjell van Wijlandt (Partij voor de Dieren) en David de Vreede (SP) zeggen in een reactie "geschokt" te zijn. "Ik heb pijn in mijn buik", aldus Van Wijlandt. Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Hans van Dijk is geschrokken. "Ik denk aan de slachtoffers en de ouders."
B. was tot februari 2025 raadslid voor 50PLUS. Die partij was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Eerder, van 2006 tot 2010, zat hij in de raad voor de SP. De Vreede gaat daar verder niet op in. De portefeuilles van B. waren onder meer onderwijs, jeugd en zorg en welzijn.
