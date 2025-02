Raadsleden positief over Faber, maar afwachtend over asielplannen

SELLINGEN (ANP) - Twee raadsleden van de gemeente Westerwolde zagen bij het bezoek van minister Marjolein Faber een "gedreven en energieke" asielminister met "begrip voor de situatie" in hun gemeente. Tegelijkertijd zijn lokale politici Herma Hemmen en Klaas Buigel afwachtend of Fabers plannen daadwerkelijk de overlast van het volle aanmeldcentrum in Ter Apel gaan verminderen. "Na zoveel jaren is onze houding wel 'eerst zien, dan geloven'", zegt Hemmen.

De politica met haar eenmansfractie ziet dat Faber "met alle openheid" kijkt naar mogelijkheden om de overlast door asielzoekers in het dorp te verminderen. Met het "escalatiemodel" zit Faber asielzoekers "dichter op de huid" wanneer ze voor overlast zorgen. De minister wil met vrijheidsbeperkende maatregelen, met een van de rest van het asielterrein afgesloten deel en een tweemaal daagse meldplicht, asielzoekers uit zogenoemde veilige landen snel door de asielprocedure laten gaan. Houden ze zich niet aan de regels, dan nemen de beperkingen stapsgewijs toe, zo is Fabers plan. Volgens Hemmen zijn het nog geen "ideale oplossingen", maar "we kijken hoe het zich ontwikkelt".

Faber kwam voor Buigel, het enige VVD-raadslid, met meer maatregelen dan hij had verwacht. Hij hoopt dat een aangekondigd aanvullend pasjessysteem, dat inzichtelijk maakt wie wel en niet op het asielterrein is, de overlast vermindert. Maar hij had meer verwacht van de minister als het gaat om "imagoverbetering" van Ter Apel. Daar zit het dorp volgens hem mee opgescheept "door falend overheidsbeleid", ondernemers zouden schadevergoeding moeten krijgen. "Wie er een rotzooi van maakt, moet het ook zelf opruimen."