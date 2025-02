Vijf aanhoudingen in onderzoek naar nepagenten in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - De politie heeft in Eindhoven vijf personen aangehouden in een onderzoek naar zogeheten nepagenten, maakte ze donderdagmiddag bekend. Daarbij doen criminelen zich voor als agenten en proberen ze via babbeltrucs de hand te leggen op waardevolle spullen van slachtoffers.

Twee vrouwen uit Tilburg van 21 jaar oud werden aangehouden omdat ze woensdagavond een ouder echtpaar in Eindhoven probeerden op te lichten. De bedriegers probeerden de slachtoffers ervan te overtuigen dat er nepagenten actief waren in hun buurt. Zelf zeiden ze dat ze van de echte politie waren en waardevolle spullen wel voor het echtpaar in 'veilige bewaring' wilden stellen. Ze werden door de politie op heterdaad betrapt toen ze zich bij de voordeur meldden. Het echtpaar had argwaan gekregen en de politie op de hoogte gesteld.

Eerder die avond werd bij een controle een auto aangehouden in Eindhoven. Daarin troffen agenten sieraden en munten aan. Uit onderzoek bleek dat die ook afkomstig waren van een babbeltruc van zogenaamde agenten. Drie verdachten van 21, 21 en 23 jaar uit Amsterdam zijn aangehouden.

Vorige maand werd bekend dat het aantal gevallen van oplichting door nepagenten vorig jaar fors is toegenomen. Er werden toen 8329 incidenten gemeld, tegenover 544 in 2023.