Raadsvergadering Tiel en Harlingen verplaatst om halve finale EK

HARLINGEN (ANP) - De raadsvergaderingen op woensdag van de gemeente Tiel en de gemeente Harlingen zijn verplaatst vanwege de halve finale die Nederland dan om 21.00 uur tegen Engeland speelt op het EK. In Harlingen begint de vergadering eerder op de dag en in Tiel wordt er op dinsdag vergaderd.

In de Friese gemeente komt de raad woensdag om 18.00 uur bijeen. Als de agenda om 20.30 uur nog niet rond is, wordt de vergadering geschorst en op donderdagavond voortgezet. In Tiel vindt de vergadering een dag eerder plaats, om 19.30 uur. "Dit geeft de volksvertegenwoordigers de nodige rust om de financiële stand van zaken van de gemeente goed te bespreken en ook van het voetbal te genieten", aldus de Gelderse gemeente.