Duitse wijnboeren verwachten flink lagere druivenoogst

BODENHEIM (ANP/DPA) - Duitse wijnboeren rekenen dit jaar op de kleinste druivenoogst sinds 2017. Late vorst, flinke regen, hagel en wisselvallig weer hebben ervoor gezorgd dat de hoeveelheid geoogste druiven sterk varieert, afhankelijk van de regio en druivensoort. In Duitsland wordt bijvoorbeeld de bekende Riesling-wijn gemaakt.

In totaal wordt 7,9 miljoen hectoliter vers geperst druivensap verwacht, meldt brancheorganisatie het Duitse Wijninstituut vrijdag. Een hectoliter is 100 liter, wat gelijkstaat aan 133 standaardflessen wijn. De oogst zou ongeveer 9 procent minder zijn dan vorig jaar en 10 procent onder het tienjarige gemiddelde van 8,8 miljoen hectoliter liggen.

In de bekende wijnstreek de Moezel hebben hagelbuien in mei de opbrengst zo hard getroffen dat de kleinste oogst in vijftig jaar verwacht wordt. De brancheorganisatie rekent op een daling van 30 procent vergeleken met vorig jaar. De twee grootste Duitse wijnbouwgebieden, Rheinhessen en Pfalz, zijn grotendeels aan de vorst ontsnapt.