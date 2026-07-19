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Raketaanval vanuit Iran op Jordanië

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 15:05
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AMMAN (ANP/AFP) - Vanuit Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba, zegt het Israëlische leger. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten zouden een raket hebben onderschept.
Op verschillende plaatsen in Jordanië is het luchtalarm geactiveerd, meldt staatszender Al-Mamlaka.
Het Israëlische leger waarschuwt dat door de beschieting raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen.
Luchthaven ontruimd
Eerder op zondag zei de Amerikaanse ambassade in Jordanië dat de Jordaanse autoriteiten de luchthaven en haven van Aqaba hadden ontruimd wegens een mogelijke dreiging, maar een Jordaanse regeringswoordvoerder ontkende dat.
Op vrijdag werden twee Amerikaanse militairen in Jordanië gedood door Iraanse aanvallen. Een derde raakte vermist.
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