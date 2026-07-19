België op zoek naar andere leveranciers dan Damen voor fregatten

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische minister van Defensie Theo Francken gaat naar eigen zeggen op zoek naar andere leveranciers voor fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Daar zijn twee fregatten besteld, maar die worden bij nader inzien tweemaal zo duur als voorzien en zijn jaren later dan verwacht af. Het eerste fregat zou op zijn vroegst in 2033 worden geleverd.

De Belgische regering heeft besloten twee nieuwe fregatten en zes nieuwe mijnenjagers aan te schaffen voor het Belgisch-Nederlandse marinepartnerschap. Het gaat hierbij om ASW-fregatten (Anti Submarine Warfare). Francken zei tegen Belgische media dat hij maandag andere leveranciers benadert. Het gaat om bedrijven in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Turkije. Francken loofde de Turkse defensie-industrie. In oktober verwacht hij een besluit te nemen.

Hij meent dat "als het kan, we verder gaan met de Nederlanders". Maar als dat tegen de huidige voorwaarden is, is dat volgens Francken een groot probleem.