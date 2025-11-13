Ramkraak bij winkelpand in Goes

GOES (ANP) - In de nacht van woensdag op donderdag heeft een ramkraak plaatsgevonden bij een winkel aan de Lange Kerkstraat in Goes. Een auto reed daarbij tegen het pand, meldt de politie.

Bij de kraak werden geen personen aangetroffen. De politie doet momenteel onderzoek naar het incident en vraagt mensen contact op te nemen als zij meer informatie hebben.

De politie heeft niet bekendgemaakt bij welke winkel de kraak plaatsvond en of er mogelijk spullen zijn gestolen.

In oktober vond er ook een ramkraak plaats in Goes. Daarvan werden de beelden online gedeeld.