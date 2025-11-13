Overheid VS heropend na ondertekening wet door Trump

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een wet ondertekend die de federale overheid tot 30 januari financiert, meldt het Witte Huis. Daarmee is officieel een einde gekomen aan een overheidssluiting van 43 dagen, de langste in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

"De overheid hervat haar normale operaties", zei Trump tijdens de ondertekeningsceremonie in het Witte Huis.

De shutdown verstoorde vluchten in het hele land en vertraagde voedselhulp voor miljoenen mensen. Het volledig herstarten van de federale bureaucratie kan nog dagen duren. Zo zei minister Sean Duffy van Transport tegen verslaggevers dat de opheffing van de vliegbeperkingen op grote luchthavens naar verwachting een week duurt.

De door Trump ondertekende wet draait een deel van de massaontslagen van federale ambtenaren terug en zorgt ervoor dat voedselhulp een jaar lang wordt gefinancierd. Ambtenaren krijgen met terugwerkende kracht hun salaris uitbetaald.

Als onderdeel van een deal met enkele Democraten in de Senaat hebben Republikeinen beloofd in december te stemmen over het verlengen van zorgsubsidies - een belangrijk punt voor de Democraten. De verwachting is echter dat de Republikeinen tegen verlenging van de subsidies zullen stemmen, waardoor de zorgpremies van tientallen miljoenen Amerikanen fors kunnen stijgen.