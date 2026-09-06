ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ramp Nepal herdacht op de Dam in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 16:27
anp060926092 1
AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zijn zondagmiddag de slachtoffers herdacht van de ramp in Nepal. De organisatie van de herdenkingsbijeenkomst is tevreden over de opkomst. Tussen de 200 en 300 mensen waren aanwezig bij de herdenking op de Dam, zegt organisator Shashi Paudyal. "Het is een ramp die zijn weerga niet kent en die diepe sporen nalaat." Bezoekers uit de Nederlandse en de Nepalese gemeenschap kwamen volgens hem hun solidariteit betuigen.
Paudyal ziet dat veel Nederlanders op een of andere wijze betrokken zijn bij Nepal, bijvoorbeeld via goede doelen. Hij is dankbaar voor hun steun. Hij is onder meer oprichter van Stichting Nepal Fonds, dat geld inzamelt voor de slachtoffers. Het fonds heeft inmiddels 20.000 euro opgehaald. "Dat lijkt weinig, maar wij kunnen er veel slachtoffers mee helpen."
Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een grote vloedgolf die complete dorpen wegvaagde. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 1400. Duizenden mensen zijn nog vermist.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2747816009

Morgen wordt het weer 30° (zucht)

shutterstock_2729639811

Waarom de supermarkt in Duitsland vaak goedkoper is dan in Nederland

generated-image (1)

Dit zijn volgens inwoners de veiligste en onveiligste steden ter wereld

zzper heeft vaak ook nog andere inkomsten1514518323

Je bent zzp'er en betaalt in 2027 honderden euro's extra belasting: zes regelingen die tegelijk veranderen

145790344_l

Wéér listeria in kaas: vijf besmettingen in twee weken, en dit is waarom zachte kaas zo kwetsbaar is

169138183_m

Seks na je 50ste? Deze cijfers rekenen genadeloos af met een hardnekkige mythe

Loading