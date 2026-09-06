Gorgonzola, brie, lepelkaasjes, een kaasplateau: in amper twee weken zijn bij Jumbo, PLUS en biologische winkelketen Odin zeven kaasproducten teruggeroepen vanwege mogelijke listeria . Steeds vallen zachte kazen ten prooi, steeds dezelfde bacterie.

Wat er allemaal uit de schappen ging

De terugroepactie voor Jumbo Gorgonzola Dolce werd op 26 augustus bekendgemaakt. Een dag later volgde een waarschuwing voor Jumbo Biologische Brie. Diezelfde dag riep ook PLUS zijn biologische brie terug vanwege mogelijke listeria. Of de brie van beide ketens van dezelfde leverancier afkomstig is, werd niet duidelijk gemaakt.

Op 1 september riep Jumbo opnieuw twee producten terug: het Lepelkaasje en het Kaasplateau Verrassend. De waarschuwing geldt voor alle houdbaarheidsdatums van beide producten. Ook PLUS startte een terugroepactie voor het PLUS Lepelkaasje, waarin de schadelijke listeriabacterie kan zitten.

De recentste waarschuwing kwam op 4 september: de NVWA meldde dat Wengert kaas van Geifertshofen mogelijk besmet is met listeria, zo meldt Hart van Nederland. Het product raakte tijdens de rijping mogelijk besmet. De Duitse producent riep uiteindelijk zes kaassoorten terug, omdat andere producten in dezelfde rijpingskelder waren opgeslagen en besmetting niet kon worden uitgesloten.

Drie retailers, twee weken, zeven producten. Dat is geen reeks incidenten meer.

Waarom het steeds zachte kaas is

Alle teruggeroepen producten zijn zachte of halfzachte kazen. Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten. Risicoproducten zijn rauwmelkse zachte kazen, voorverpakte gerookte vis en voorverpakte vleeswaren. Brie, gorgonzola en camembert passen precies in dat profiel: ze worden koud gegeten, rijpen onder vochtige omstandigheden, en zijn soms van rauwe melk gemaakt.

Je koelkast helpt niet

In tegenstelling tot andere bacteriën kan listeria groeien in een koud en vochtig klimaat zoals de koelkast. De temperatuur is wel van invloed op de groeisnelheid: bij 4 °C groeit listeria minder hard dan bij 7 °C. Maar stoppen doet de koeling de bacterie niet. Het product gekoeld bewaren maakt een mogelijk besmet kaasje daarom niet vanzelf veilig.

Je koelkast is voor listeria geen cel, maar een kweekruimte.

Wie extra moet oppassen

Gezonde volwassenen worden meestal niet erg ziek van listeria. Zij krijgen soms milde klachten, zoals lichte koorts, spierpijn, misselijkheid of diarree. De klachten lijken op griep. Maar voor kwetsbare groepen kan de bacterie een ernstige infectie veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Bij zwangere vrouwen kan een besmetting gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind en leiden tot een miskraam of vroeggeboorte. Volgens de NVWA kan het tot negen weken duren voordat klachten zichtbaar worden.

Wat je nu kunt doen

Bij de Jumbo-producten geldt de waarschuwing voor alle houdbaarheidsdatums. Controleer je koelkast op de genoemde producten.

De NVWA verzoekt consumenten die de kaas in huis hebben om deze niet te eten. Jumbo geeft het aankoopbedrag terug; een bonnetje is niet nodig.

Goed koken, bakken en braden doodt de listeriabacterie. Listeria overleeft hoge temperaturen boven de 75 °C niet.

Bij klachten na het eten van zachte kaas: neem contact op met een arts, zeker tijdens een zwangerschap of bij een verminderde weerstand.

De NVWA houdt de waarschuwingspagina actueel. Maar de golf aan terugroepacties laat ook iets structureels zien: wie regelmatig zachte kaas eet, eet een product dat van nature kwetsbaar is voor precies deze bacterie. En de koelkast, waar vrijwel iedereen zijn kaas bewaart, maakt het probleem niet kleiner.

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