Rapper Mula B winnaar Cultuurfonds Pop Stipendium 2025

GRONINGEN (ANP) - Rapper Mula B heeft zaterdag tijdens Eurosonic Noorderslag het Cultuurfonds Pop Stipendium 2025 in ontvangst genomen. De winnaar van deze belangrijke popprijs ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro. Het is de bedoeling dat het geldbedrag wordt gebruikt om een volgende stap in een muziekcarrière te zetten.

De jury ziet in Mula B "een veelbelovende, grensverleggende, intelligente en alsmaar rijzende ster die in staat is bruggen te slaan tussen verschillende genres. Iemand die transgressief kapitaal vergaart binnen de wereld van de hiphop en zich blijft doorontwikkelen, maar herkenbaar trouw blijft aan wie hij is en waar hij vandaan komt."

Mula B, geboren en getogen in de Schilderswijk in Den Haag, is een van de meest opvallende namen binnen de Nederlandse hiphopscene. Met zijn krachtige teksten, rauwe energie en kenmerkende trapbeats weet hij volgens de jury een breed publiek aan te spreken. Hij brak door met zijn debuutalbum Meesterplusser en werkte samen met artiesten als LouiVos, 3robi en Yung Felix.

De andere genomineerden waren dit jaar de Niemanders en Gaidaa.