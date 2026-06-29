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Rapport: te weinig pleeggezinnen, druk op jeugdzorg neemt toe

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 7:16
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UTRECHT (ANP) - Vorig jaar zijn alweer meer pleeggezinnen ermee gestopt dan er begonnen. De druk op de pleegzorg neemt toe. Dat staat in een maandag verschenen factsheet van Jeugdzorg Nederland. Door het tekort aan pleegouders wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die korte tijd of langdurig niet thuis kunnen wonen.
Vorig jaar woonden 18.341 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders. Dat zijn er 1577 minder dan een jaar eerder. Jeugdzorg Nederland benadrukt dat die daling niet betekent dat minder kinderen hulp nodig hebben. Eind 2025 wachtten bijna 900 kinderen op een plekje in een pleeggezin, net als het jaar daarvoor.
Door het tekort aan pleegouders moet naar andere vormen worden gezocht, zoals een gezinshuis, een woonvorm met meerdere kinderen. Maar juist in een pleeggezin kan een kind "zo gewoon mogelijk opgroeien, met nabijheid, aandacht en steun", stelt Jeugdzorg Nederland.
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