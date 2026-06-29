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Supermarktbranche wil geen zuivelflessen met statiegeld inzamelen

Economie
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 8:34
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LEIDSCHENDAM (ANP) - Als er statiegeld op plastic zuivelflessen komt, zouden die verpakkingen niet via supermarkten moeten worden ingezameld, vindt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Afgelopen vrijdag werd bekend dat minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) aan een voorstel werkt om het statiegeldsysteem uit te breiden naar plastic zuivel- en sapflessen. Maar de supermarktbrancheorganisatie maakt zich "grote zorgen" over het innemen van zuivelverpakkingen.
"Hiermee komt de voedselveiligheid en volksgezondheid in Nederland in gevaar", heeft het CBL in een bericht aan Tweede Kamerleden geschreven. De belangenvereniging verwijst daarbij naar een onderzoek door laboratoriumketen Eurofins.
Hoe de inzameling van zuivelflessen met statiegeld er wel uit moet zien, is volgens een woordvoerster van het CBL een vraag waar Verpact zich momenteel over buigt. Verpact is de stichting die namens de drankensector verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van statiegeldverpakkingen.
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