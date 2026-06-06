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Raúl Castro verschijnt op de Cubaanse staatstelevisie

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 3:20
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HAVANA (ANP) - De voormalige Cubaanse leider Raúl Castro (95) is vrijdag op de staatstelevisie verschenen. Hij was aanwezig op een evenement op het ministerie van Binnenlandse Zaken dat werd uitgezonden.
Het was de eerste publieke verschijning van de oud-president sinds hij vorige maand in de Verenigde Staten werd aangeklaagd wegens moord.
De VS menen dat Castro betrokken was bij het neerhalen van twee civiele vliegtuigjes in 1996. Daarbij vielen vier doden, onder wie drie Amerikanen. Volgens de huidige Cubaanse regering is de aanklacht gebaseerd op valse beschuldigingen die bedoeld zijn als excuus voor een invasie van het eiland. Het is al tijden onrustig tussen beide landen, mede vanwege de Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen van Trump richting Cuba.
De VS stelden deze week nog sancties in tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en leden van de familie Castro, onder anderen tegen de zoon en kleinzoon van Raúl Castro.
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