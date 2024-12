Rebellen en jihadisten uit buitenland worden officieren in Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft in een decreet bijna vijftig strijders onder wie veel van zijn eigen groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tot hoge officieren gemaakt in het nieuwe Syrische leger. Volgens de chef van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn er onder de promoties zes mensen die als buitenlandse jihadisten naar Syrië zijn gekomen, onder wie een Albanees, een Jordaniër, een Turk en een Oeigoer uit Turkestan in China.

Het is voor het eerst dat al-Sharaa hoge officieren benoemt voor het leger dat moet bestaan uit leden van de voornamelijk radicale soennitische strijdgroepen die tegen het regime van Bashar al-Assad hebben gevochten. De militaire chef van de HTS, Mourhaf Abu Qasra, heeft de rang van generaal gekregen. Hij wordt naar verwachting de minister van Defensie van het land. Er zijn nog zes anderen die de rang generaal of brigadegeneraal hebben gekregen. Verder zijn er nog ruim veertig kolonels aangesteld.