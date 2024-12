Verkoop alcoholvrije wijn in vijf jaar verdrievoudigd

DEN HAAG (ANP) - De vraag naar alcoholvrije wijn neemt sterk toe. Delta Wines, de grootste wijnimporteur van Nederland, zag de vraag de afgelopen vijf jaar verdrievoudigen. In die tijd groeide de verkoop van alcoholvrije wijn in Nederland 40 procent sneller dan reguliere wijn. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) verwacht dat alcoholvrije wijn over vijf jaar mogelijk 20 procent van de wijnomzet in Nederland voor zijn rekening zal nemen.

De brancheorganisatie verwacht dat ook tijdens de jaarwisseling dit jaar aanzienlijk meer alcoholvrije wijn zal worden geschonken. "Alcoholvrije wijn is al een paar jaar bezig met een gestage opmars", zegt KVNW-voorzitter Peter van Houtert. "Slijters kunnen het zich niet meer permitteren om geen alcoholvrije wijn in hun assortiment te hebben." Mensen gaan meer verantwoord met alcohol om, volgens Van Houtert, en de kwaliteit van alcoholvrije wijn is bovendien sterk toegenomen.

Volgens marketingmanager Laura Bron van Delta Wines zijn de technieken om wijn van alcohol te ontdoen, de afgelopen jaren sterk verbeterd. "Er zijn zowel producenten die zich volledig toeleggen op alcoholvrij als traditionele wijnproducenten die alcoholvrij zijn gaan maken." Zij verwijst naar de moeizame ontstaansgeschiedenis van alcoholvrij bier, waar het aanbod pas na jaren sterk toenam. "Hetzelfde zien we nu gebeuren bij alcoholvrije wijn. Er is veel meer te kiezen."