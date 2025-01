Rebellen zeggen Goma in Congo in handen te hebben

GOMA (ANP/AFP/RTR) - De stad Goma in het oosten van de Democratische Republiek Congo is volgens de antiregeringsgroep M23 in handen van die rebellen. Volgens de BBC delen inwoners van Goma beelden van de M23-strijders in de straten van de stad. Maandagochtend vroeg klonk er geweervuur in de stad, melden journalisten van persbureau AFP. Zondagnacht klonken er al explosies rondom de stad.

Persbureau Reuters kan niet onafhankelijk verifiëren of de stad inderdaad onder controle van de rebellen staat. Er wonen ongeveer een miljoen mensen in de provinciehoofdstad.

VN-chef António Guterres riep de Rwandese strijdkrachten zondag nog op zich terug te trekken uit Congo. Hij vroeg Rwanda geen steun meer te verlenen aan M23-strijders, die toen nog oprukten naar de belangrijke Congolese stad. De VN-Veiligheidsraad vroeg de M23-rebellen in de nacht van zondag op maandag ook om de opmars te stoppen.

De afgelopen dagen barstte een hevige strijd los tussen M23 en internationale vredesmissies van onder meer de Verenigde Naties (VN). Daarbij kwamen dertien buitenlandse soldaten om het leven. Door het geweld zijn honderdduizenden mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten.

De opstand van M23 duurt al drie jaar en veroorzaakte een ernstige humanitaire crisis in de regio. In januari wisten de rebellen meer gebied dan ooit in handen te krijgen. Congo zei zaterdag al haar diplomaten met onmiddellijke ingang terug te trekken uit Rwanda.