Honderden Syriërs vieren val Assad-regime op Domplein

UTRECHT (ANP) - Honderden Syriërs vieren op het Domplein in Utrecht dat het Assad-regime in Syrië is gevallen, ziet een ANP-verslaggever. De feestvierders steken vuurwerk af en hebben Syrische vlaggen bij zich.

Veel auto's rijden al toeterend door de Utrecht. Dat maakt het feest luidruchtig, maar de sfeer is goed. De binnenstad staat vast met verkeer. Een aantal wegen zijn afgesloten door de politie.

Ook op andere plekken in het land vieren Syriërs feest. Zo is op beelden van de NOS te zien dat mensen met Syrische vlaggen de straat op zijn gegaan in Zwolle.

Rebellen hebben de regering van president Bashar al Assad ten val gebracht. Het is onduidelijk waar Bashar al Assad is.