Rechtbank acht Weski schuldig, maar ze hoeft niet terug naar cel

De rechtbank Rotterdam heeft oud-advocaat Inez Weski (71) donderdag schuldig bevonden aan het spelen van een actieve rol in de misdaadbende van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi. Tegelijkertijd bepaalde de rechtbank dat Weski, die 42 dagen in voorarrest heeft gezeten, niet terug naar de cel hoeft. De straf die de rechtbank heeft opgelegd, is gelijk aan de duur van dat voorarrest.

Het Openbaar Ministerie had begin april 4,5 jaar cel geëist tegen Weski. De rechtbank woog onder meer mee dat Weski geen advocaat meer is, dat zij een zeer broze gezondheid heeft en dat er vormfouten zijn gemaakt in het onderzoek.

Weski heeft volgens de rechtbank gefungeerd als boodschapper tussen Taghi en de buitenwereld. De hoofdverdachte in het Marengo-proces zit sinds december 2019 in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.