Rechtbank Bangladesh opent moordonderzoek naar afgetreden premier

DHAKA (ANP/AFP/RTR) - Een rechtbank in Bangladesh heeft een moordonderzoek geopend naar de afgetreden premier Hasina Wajed en zes anderen. Het onderzoek draait om een man die vorige maand door de politie werd doodgeschoten.

De advocaat die de zaak namens een burger had aangespannen, zei dat de rechtbank in Dhaka de politie had bevolen om "de moordzaak tegen de beschuldigden te accepteren". Dat is volgens de Bengaalse wet de eerste stap in een strafrechtelijk onderzoek. De zes anderen die worden onderzocht zijn een voormalige minister, de hoogste baas van Hasina's partij en vier hoge oud-politiefunctionarissen.

De zaak is aangespannen door een man die zegt stappen te ondernemen, omdat de nabestaanden van de doodgeschoten man daarvoor niet de financiële middelen hebben. Hij beweert dat supermarkteigenaar Abu Saeed op 19 juli tijdens het oversteken werd geraakt door een politiekogel, op een moment waarop de politie op studenten en andere betogers schoot.

Gevlucht

De 76-jarige Hasina stapte vorige week op en vluchtte naar buurland India. Dat deed ze na wekenlange demonstraties tegen een omstreden systeem dat een deel van de overheidsbanen voor bepaalde groepen reserveerde. Nadat het quotasysteem grotendeels was geschrapt, gingen de betogingen door. De demonstranten eisten vervolgens onder meer Hasina's aftreden.

Het was erg onrustig in Bangladesh in aanloop naar Hasina's vertrek. Honderden mensen kwamen om het leven bij botsingen tussen de politie en betogers. Nu wordt geprobeerd de rust in het land te laten terugkeren. Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus gaat een interim-regering leiden. De econoom staat bekend als "de bankier van de allerarmsten" door het verlenen van microkredieten.