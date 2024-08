FT: Carlyle zoekt koper voor belang in zoutproducent Nobian

AMSTERDAM (ANP) - De Amerikaanse investeerder Carlyle Group onderzoekt de verkoop van zijn belang in de Nederlandse zout- en chemicaliënproducent Nobian. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Carlyle zou volgens de bronnen gesprekken voeren met investeringsbanken ter voorbereiding op een mogelijk verkoopproces, dat naar verwachting volgend jaar van start gaat. Het belang van de investeerder in Nobian heeft een waarde van 3 miljard euro.

Nobian is eigendom van Carlyle en het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC. De twee investeerders kregen de zoutproducent in 2018 in handen toen ze de chemiedivisie van AkzoNobel kochten voor 10,1 miljard euro. Die overname is nog altijd de grootste Europese deal van Carlyle ooit. In 2021 werd Nobian afgesplitst van Akzo's voormalige chemietak, die werd omgedoopt tot Nouryon. Carlyle, GIC en Nobian wilden geen commentaar geven op de mogelijke verkoopplannen van Carlyle.