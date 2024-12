Rechtbank doet op 5 februari uitspraak in mondkapjeszaak

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank Amsterdam doet over twee maanden, op 5 februari, uitspraak in de mondkapjeszaak. Tot die tijd gaan de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) en de Nederlandse staat nog in gesprek met Sywert van Lienden en zijn compagnons Camille van Gestel en Bernd Damme. Dat is de uitkomst van de tweede zittingsdag in de civiele rechtszaak.

De stichting en de Staat willen in de mondkapjeszaak beide ruim 29 miljoen euro terugvorderen die de mannen als winst hebben opgestreken met de mondkapjesdeal die ze in het coronajaar 2020 sloten met de overheid.

Van Lienden, Damme en Van Gestel zeggen in afwachting van het vonnis van de rechtbank open te staan voor gesprekken, maar ze benadrukken dat ze alleen een schikking willen treffen als het Openbaar Ministerie bereid is de ontnemingsvordering te laten vallen in hun naderende strafzaak. Het Openbaar Ministerie vervolgt de drie ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Die zaak begint op 19 december in de rechtbank in Rotterdam.

"Ik zou het graag achter me willen laten en oplossen", zei Damme. "Ik sta zeker open voor gesprek, maar dan heb ik nog steeds het OM en de Belastingdienst achter me aan. Daarbij stel ik een uitspraak van deze rechtbank zeer op prijs", zei Van Gestel. "Ik heb er best wat voor over om alles achter me te laten, maar niet tegen elke prijs." Van Gestel zei ook dat hij er een dagtaak aan heeft zijn onschuld te moeten bewijzen. "Ik krijg de indruk dat wij gewoon kapot moeten worden gemaakt."