Weer vertraging voor elektrisch busvervoer in deel Zuid-Holland

DEN HAAG (ANP) - De invoering van volledig elektrisch busvervoer in een deel van de provincie Zuid-Holland heeft opnieuw vertraging opgelopen. Het was de bedoeling dat vanaf 15 december ruim 250 elektrische bussen zouden rijden in en om Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. Enkele tientallen bussen van de Italiaanse leverancier Iveco komen echter later door vertraging in de productie.

Qbuzz, dat het ov in de concessie Zuid-Holland Noord eind volgende week overneemt van Arriva, moet daardoor voorlopig meer vervangende dieselbussen laten rijden. Omdat het vervoersbedrijf daarmee de afspraak over volledig emissieloos vervoer schendt, overweegt de provincie Zuid-Holland als concessieverlener maatregelen te nemen. Een van de opties is een boete.

Qbuzz zou een deel van de benodigde bussen afnemen bij Van Hool, maar de Belgische busbouwer ging dit jaar failliet. Als alternatief kwam het vervoersbedrijf in China uit bij Yutong. De eerste vijftig Chinese bussen zijn nu binnen, iets eerder dan verwacht, en kunnen direct gebruikt worden. Als deze bussen goed bevallen, bestelt Qbuzz er nog eens 62 die dan uiterlijk in 2026 moeten rijden. In de tussentijd gebruikt Qbuzz dieselbussen.