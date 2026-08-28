Servische minister: Mladić wordt begraven met speciale eer

BELGRADO (ANP/AFP) - De voor oorlogsmisdaden veroordeelde oud-generaal Ratko Mladić wordt in Servië begraven met speciale eer, heeft de Servische minister Nenad Vujić gezegd. De Servische regering wacht nog op duidelijkheid vanuit Den Haag over de overdracht van het lichaam, aldus de justitieminister. Mladić zat in de gevangenis in Scheveningen een levenslange gevangenisstraf uit voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

"Het moge duidelijk zijn dat generaal Mladić alle militaire en staatseer zal ontvangen die hem toekomt, wat de staat betreft", zei Vujić tegen de televisiezender K1. "We zijn klaar om richting Den Haag te vertrekken zodra we vernemen wat de vervolgstappen zullen zijn."

De Bosnisch-Servische legerleider Mladić werd onder meer veroordeeld voor zijn rol in de massaslachting in Srebrenica. Daarbij kwamen in 1995 ruim 8000 moslimjongens en -mannen om. Nederlandse militairen hadden als onderdeel van de VN-missie de taak om hen te beschermen.