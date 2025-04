Rechtbank verbiedt verspreiding Zwartboek Lentekriebels

UTRECHT (ANP) - De conservatieve stichting Civitas Christiana handelt onrechtmatig door kenniscentrum Rutgers in verband te brengen met pedofilie en het centrum te beschuldigen van het "seksualiseren van kinderen". Tot dat oordeel komt de rechtbank in Utrecht in een rechtszaak die Rutgers had aangespannen.

De stichting moet per direct stoppen met het verspreiden van het Zwartboek Lentekriebels, waarin de onrechtmatige aantijgingen werden gedaan. Ook moet de organisatie een rectificatie plaatsen en mag ze in het vervolg zulke uitlatingen niet meer doen.